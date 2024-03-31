الأردن: توقيف عدد من "مثيري الشغب" في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين

نقل بيان عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، قوله إن "قوة أمنية ألقت القبض على عدد من مثيري الشغب في منطقة البقعة إثر قيامهم بأعمال شغب وتخريب، وإشعال النيران وإلقاء الحجارة على المركبات بالطريق العام".

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن في بيان، اليوم الأحد، أن قوة أمنية ألقت القبض على عدد من "مثيري الشغب" ممن حاولوا الاعتداء على عناصر الأمن والممتلكات في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين، شمال عمان، أمس السبت.

ونقل البيان عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، قوله إن "قوة أمنية ألقت القبض على عدد من مثيري الشغب في منطقة البقعة إثر قيامهم بأعمال شغب وتخريب، وإشعال النيران وإلقاء الحجارة على المركبات بالطريق العام".

وأضاف أنه "جرى ضبط الأشخاص للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية كافّة بحقهم".

وأكد السرطاوي أن "مديرية الأمن العام ستتعامل بحزم ودون تهاون مع كل مَن يعتدي على أمن المجتمع ويستهدف التخريب والإضرار بالممتلكات والمقدّرات، وتعطيل حياة المواطنين والاعتداء على حقوقهم من خلال محاولة قطع الطريق".

ونشرت مديرية الأمن العام على صفحتها عبر منصة "إكس" السبت تسجيلين مصورين قصيرين، مدتهما 31 ثانية و34 ثانية، تضمنا مشاهد من أعمال شغب وإشعال نيران وإغلاق طرق، ومحاولات اعتداء على عناصر الأمن من خلال رمي حجارة وزجاجات تجاههم.

ويشهد الأردن حيث نحو نصف عدد السكان من أصول فلسطينية، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تظاهرات تضامنية مع قطاع غزة.

وقال وزير الاتصال الحكومي، مهند المبيضين، الجمعة الماضي، لقناة "المملكة" الرسمية إن "الأردنيين خرجوا منذ بداية هذه الحرب (حرب غزة) بتعبير وطني محترم مسؤول ضمن القانون لدعم الأهل في قطاع غزة، و(لكن) بعض الأطراف تريد اختطاف الشارع وممارسة الشعبوية".

وأوضح أن "الأردن القوي هو الأردن المتحد والصلب الذي يدعم فلسطين، وليست الفوضى التي تدعم فلسطين".

ومخيم البقعة الذي يضم أكثر من مئة ألف لاجئ فلسطيني، هو الأكبر من بين عشر مخيمات في الأردن، ويقع على بعد 20 كيلومترا شمال مدينة عمان.

وهو واحد من مخيمات "الطوارئ" الستة التي تم تأسيسها في عام 1968 بهدف استيعاب اللاجئين الفلسطينيين، والنازحين الذين تركوا الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة حرب العام 1967.

ويعيش أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني مسجل في الأردن، وهو أكبر عدد من لاجئي فلسطين في جميع مناطق الأونروا. يتمتع معظمهم بالمواطنة الكاملة.

اعتقال أشخاص شاركوا باحتجاجات أمام السفارة الإسرائيلية

ومن جانب آخر، أكد بيان ثان للأمن العام، اليوم الأحد، اعتقال عدد من الأشخاص بينهم نساء "تجاوزوا وحاولوا الاعتداء على رجال الأمن العام" خلال المظاهرات التي وقعت بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية وما سبقها بأيام، شهدت هذه الوقفات تجاوزات وإساءات ومحاولات للاعتداء على رجال الأمن العام، ومحاولات تخريب واعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، والجلوس في الطرقات ومنع مرور المركبات فيها، وشارك في هذه التجاوزات رجال وسيدات تعمدوا على مدى أيام الاحتكاك مع رجال الامن العام".

وأوضح البيان أنه "مع ازدياد هذه التجاوزات ووصولها حداً غير مسبوق وإصرار البعض على تعمد الاعتداء والاساءة فقد تم القبض على عدد من الأشخاص".