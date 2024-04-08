رسميًّا: السعودية تعلن أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أوّل أيام عيد الفطر

السعودية تعلن أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أوّل أيام عيد الفطر؛ قطر، عيد الفطر؛ عيد الفطر في فلسطين، عيد الفطر في الأردن،

أعلنت السعوديّة وقطر، مساء االيوم الإثنين، أن غدا الثلاثاء هوّ المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد، الأربعاء؛ هو أول أيام عيد الفطر.

وأفادت السعودية وقطر بتعذّر رؤية هلال شوال والأربعاء أول أيام عيد الفطر.

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