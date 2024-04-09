رئيس الوزراء الفلسطيني بالسعودية: الأولوية لدينا هي وقف العدوان على شعبنا

بحث الجانبان تعزيز الجهود لوقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وسبل إغاثة أهل في قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات الإنسانية والأساسية الطارئة.

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، ووزير الخارجية، محمد مصطفى، مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، في مكة المكرمة، سبل تعزيز الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما بحث الجانبان تعزيز الجهود لوقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وسبل إغاثة أهل في قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات الإنسانية والأساسية الطارئة.

وقال مصطفى: "الأولوية القصوى لدينا هي وقف العدوان على شعبنا، وتسريع عمليات إغاثة قطاع غزة، ووضع خطط شاملة لإعادة الإعمار وإصلاح المنظومة الصحية والتعليمية والبنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي".

واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع أجندة عمل الحكومة والتي ترتكز على توفير الإغاثة الفورية والإصلاح والبناء المؤسساتي، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مثمنا مواقف السعودية التاريخية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في كافة المحافل الدولية.

من جانبه، قدم وزير الخارجية السعودي التهنئة، لرئيس الوزراء على تشكيل الحكومة، مؤكدا توصية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتقديم المساعدة والمساندة على كافة الأصعدة، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين على مختلف المستويات.

وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، والسفير الفلسطيني لدى السعودية باسم الأغا، والقنصل الفلسطيني العام في جدة محمود الأسدي. ومن الجانب السعودي، نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية في وزارة الخارجية السفير محمود قطان.