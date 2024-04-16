انفجار مُسيرتين أطلقتا من لبنان شمال سهل الحولة... إصابة 3 إسرائيليين

أانفجرت مسيرتان مفخختان أطلقتا من الجنوب اللبناني واخترقتا الأجواء الإسرائيلية دون دوي صافرات الإنذار في شمال سهل الحولة؛ إحدى المسيرتين سقطت في بيت هيلل وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في جبهة لبنان الجنوبية، المستمرّ منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، على خلفية اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في وقت تتكثف فيه المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء تفجّر الأوضاع وتدهورها إلى مزيد من التصعيد.

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وجدد حزب الله اللبناني استهدافه لمواقع حدودية للاحتلال بالقذائف الصاروخية، وأفادت تقارير إسرائيلية بانفجار مُسيّرتين مفخختين أطلقتا من لبنان في اتجاه منطقة سهل الحولة، وسط أنباء عن وقوع إصابات؛ علما بأنه لم يتم تفعيل صافرات الإنذار للتحذير من الصواريخ أو "المسيرات المعادية".

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