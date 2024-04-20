تقرير أمني عراقي: لم نرصد طائرات مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار

"تقرير قيادة الدفاع الجوي أظهر عدم وجود طائرات مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار"

من مكان علاج الجرحى إثر الانفجار بقاعدة الحشد الشعبي (Getty images)

أعلن العراق، السبت، مقتل أحد منتسبي "الحشد الشعبي" وإصابة 8 آخرين بينهم جندي جراء انفجار وحريق داخل قاعدة "كالسو" العسكرية شمال محافظة بابل وسط البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني التابعة لمكتب رئيس الوزراء، في بيان، بحدوث انفجار وحريق داخل قاعدة كالسو شمال بابل على الخط الدولي، الذي يضم مقرات للجيش والشرطة وهيئة الحشد الشعبي، ليل الجمعة.

وقالت إن الانفجار أدى إلى مقتل أحد منتسبي هيئة الحشد الشعبي وإصابة 8 آخرين بينهم جندي بجروح متوسطة وطفيفة.

وأوضحت أن "تقرير قيادة الدفاع الجوي أظهر عدم وجود طائرات مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار، وفق البيان ذاته.

وأردف أنه "من خلال المعطيات الأولية وتدقيق المواقف والبيانات الرسمية، صدر بيانان من قوات التحالف الدولي في العراق والناطق الرسمي للبنتاغون يشيران إلى عدم وجود أي نشاط جوي أو عمل عسكري في عموم بابل".

وأضاف البيان أن عناصر الدفاع المدني في بابل والجهات المساندة بذلوا "جهودا كبيرة وإجراءات سريعة وتعزيزات منعت امتداد الحريق لمسافات أبعد وتمكنت من السيطرة عليه بوقت قياسي".

وتم تشكيل "لجنة فنية عليا مختصة من الدفاع المدني والصنوف الأخرى ذات العلاقة لتحديد أسباب الانفجار والحرائق في موقع ومحيط منطقة الحادث"، وفق البيان.

ونفت واشنطن صلتها بالهجوم على قاعدة الحشد الشعبي، وجاء عن القيادة المركزية الأميركية، أن "الولايات المتحدة لم تنفذ أي ضربات جوية في العراق اليوم، والتقارير التي تدعي أن قواتنا شنت ضربات جوية غير صحيحة".

وبحسب وسائل إعلام مقربة من الحشد الشعبي، فإن 8 مقاتلين من الحشد الشعبي والجيش العراقي أصيبوا جراء القصف الجوي؛ فيما أكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية مقتل شخص ووقوع 8 إصابات.

وأضاف المسؤول في وزارة الداخلية العراقية، أن "الانفجار طال العتاد والأسلحة من السلاح الثقيل والمدرعات".

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان لها عقب استهداف القاعدة العسكرية، إن "انفجارا وقع في مقر للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل".

وأضافت أن "فريق تحقيق وصل إلى المكان على الفور، وقد تسبب الانفجار بوقوع خسائر مادية وإصابات، وسنوافيكم بالتفاصيل في حال انتهاء التحقيق الأولي".

ونقلت شبكة "بي بي إس" الأميركية عن مسؤول أميركي، لم تسمه، قوله إنه "ليس للجيش الأميركي أي نشاط في المنطقة التي وقع فيها انفجار في بابل".

وقال رئيس اللجنة الأمنية بمحافظة بابل، إن "5 انفجارات وقعت بقاعدة كالسو ناجمة عن قصف طيران مسيّر لمواقع تابعة لهيئة الحشد".

وأكدت مصادر أمنية وأخرى بالجيش العراقي وقوع انفجار هائل في قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي.

ونقلت "رويترز" عن مصادر أمنية عراقية، لم تسمها، قولها إن الانفجار في القاعدة التي تستخدمها قوات الحشد الشعبي جاء نتيجة ضربة جوية مجهولة المصدر.

وبحسب تقارير، فإن العدوان الجوي استهدف مقر مديرية الدروع التابعة للحشد الشعبي في قاعدة "كالسو" بمحافظة بابل.

وأفيد بأن قاعدة "كالسو" العسكرية تضم قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.

وأظهرت توثيقات مصورة من المنطقة، وقوع انفجار هائل وتصاعد أعمدة الدخان لتغطي سماء المنطقة.

ويأتي هذا القصف بعد ساعات من هجوم نسب لإسرائيل وطال مدينة أصفهان الإيرانية، والذي استهدف مواقع إيرانية في رد على الهجوم الإيراني على تل أبيب مطلع الأسبوع الجاري.

كما يتزامن القصف مع زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة، والتي قال الأخير إنها "شهدت حوارا صريحا" مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومسؤولي الإدارة الأميركية حول الوضع في المنطقة، محذرا من مخاطر التصعيد.