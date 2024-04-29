قصف متواصل في جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف لحزب الله

أغار الطيران الإسرائيلي قبيل منتصف الليل على بلدات طيرحرفا ومروحين والناقورة وجبل بلاط، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل.

دوت صافرات الإنذار صباح اليوم، الإثنين، في كريات شمونة والمنطقة تزامنا مع إطلاق قذائف من لبنان، وذلك عقب قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدتي علما الشعب والناقورة فجر اليوم، تزامنا مع إطلاق قنابل ضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف بلدات زبقين وياطر وكفرا.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مهاجمة أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، بينها "بنية تحتية عملياتية’ في جبل بلاط إلى جانب مباني عسكرية في مروحين.

وأفادت الوكالة اللبنانية، بأن الطيران الإسرائيلي كان قد أغار قبيل منتصف الليل على بلدات طيرحرفا ومروحين والناقورة وجبل بلاط، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل.

يأتي ذلك فيما يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل تجاه مواقع وبلدات مختلفة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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