قبل وصوله لإسرائيل.. بلينكن يبحث بالأردن إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة

يحل بلينكن في عمان بعد محادثات مع قادة دول الخليج في الرياض، في إطار جولته السابعة في المنطقة منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

توجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إلى الأردن حيث سيناقش سبل زيادة المساعدات لقطاع غزة ويوجه الشكر للمملكة ذات الموقع الجيوسياسي المهم على دورها في الحد من الاشتباك بين إيران وإسرائيل منتصف الشهر الجاري.

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يحل بلينكن في عمان بعد محادثات مع قادة دول الخليج في الرياض، في إطار جولته السابعة في المنطقة منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويلتقي كبير الدبلوماسيين الأميركيين بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، وكذلك سيغريد كاغ، منسقة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وسيتوجه بلينكن في وقت لاحق من اليوم إلى إسرائيل، حيث سيناقش المفاوضات الأخيرة التي تهدف إلى التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح رهائن.

ودعمت إدارة الرئيس جو بايدن، بالرغم من الانتقادات الدولية والغضب المتزايد في الجامعات الأميركية، إسرائيل في حربها على غزة، لكنها حثت أيضا حليفتها على بذل مزيد من الجهود لمساعدة المدنيين.

وأبلغ بلينكن وزراء خارجية دول الخليج خلال اجتماع في الرياض الاثنين أنّ "الرئيس بايدن، أصر على أن تتخذ إسرائيل خطوات محددة وعملية وملموسة لمعالجة المعاناة الإنسانية والأضرار التي لحقت بالمدنيين وسلامة عمال الإغاثة في غزة بشكل أفضل".

وقال بلينكن "لقد شهدنا تقدما ملموسا في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك فتح معابر جديدة، وزيادة حجم إيصال المساعدات إلى غزة وداخل غزة، وبناء الممر البحري الأميركي، الذي سيفتح في الأسابيع المقبلة".

وأضاف "لكن هذا ليس كافيا. لا نزال بحاجة لإيصال مزيد من المساعدات في غزة وما حولها".

وكان بايدن حذر إسرائيل من أن الدعم المستقبلي على المحك بعد أن أدت غارة إسرائيلية في الأول من نيسان/أبريل إلى مقتل سبعة عمال إغاثة من منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، وهي مؤسسة خيرية أسسها الطاهي الإسباني الأميركي الشهير خوسيه أندريس.

وقالت الولايات المتحدة إن إسرائيل اتخذت خطوات منذ ذلك الحين، بما في ذلك تحسين التنسيق مباشرة مع منظمات الإغاثة العاملة في غزة.

لكن الوضع لا يزال مزريا في غزة، حيث نزحت الغالبية العظمى من السكان وحذرت الأمم المتحدة من تفجر مجاعة وشيكة.

وتحاول إدارة بايدن تدارك الأزمة من خلال بناء رصيف بحري مؤقت لجلب المساعدات، وهي خطوة غير عادية في التعامل مع المخاوف بشأن دولة صديقة ومُتلقٍ رئيسي للمساعدات الأميركية.