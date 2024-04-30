مصرع 8 أشخاص جراء حريق في مطعم ببيروت

فوج إطفاء بيروت: "تسرب مادة الغاز أدى إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح"، مشيرا إلى أن "المعلومات الأولية أفادت بسقوط جريحين و8 ضحايا قضوا اختناقا داخل المطعم".

من مكان الحريق

لقي 8 أشخاص، على الأقل، مصارعهم وأصيب آخران جراء اندلاع حريق في أحد المطاعم بمنطقة "بشارة الخوري" بالعاصمة اللبنانية بيروت.

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وأفيد بأن دوي انفجار سمع في أحد المطاعم، وتبين لاحقا أنه حريق ناتج من تسرب مادة الغاز، ما أدى إلى ضحايا وإصابات.

حريق مطعم في #بيروت يسفر عن 8 ضحايا على الأقلhttps://t.co/4TRGFsDwxL pic.twitter.com/rIF04EAxx2 — موقع عرب 48 (@arab48website) April 30, 2024

وجاء عن "فوج إطفاء بيروت"، أن "عناصره أطفأت حريقا في مطعم (Pizza Secret)، بناية غناجة، في منطقة بشارة الخوري".

وأوضح أن "تسرب مادة الغاز أدى إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح"، مشيرا إلى أن "المعلومات الأولية أفادت بسقوط جريحين و8 ضحايا قضوا اختناقا داخل المطعم".

من مكان حريق المطعم في بيروتhttps://t.co/4TRGFsDwxL pic.twitter.com/n93D6UH04p — موقع عرب 48 (@arab48website) April 30, 2024

وذكر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، في تصريح إثر تفقده المطعم، أن "الأدلة الجنائية ستجري تحقيقها في الحادثة التي وقعت في المطعم في بشارة الخوري، والقضاء حتما سيظهر الجهة المسؤولة".

وأضاف "المعلومات الأولية أشارت إلى سقوط 8 ضحايا ويتم التأكد من ضحية تاسعة".