مظاهرات طلابية في الجامعات اللبنانية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وضد الاحتلال

اعتصم الطلاب في كل من الجامعة الأميركية والجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، بالإضافة إلى فرعين لجامعة بيروت العربية في العاصمة وطرابلس (شمال).

يظاهر مئات الطلاب في لبنان، الثلاثاء، في عدة جامعات، أبرزها الأميركية في بيروت، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

يأتي ذلك في إطار الحراك الطلابي الذي بدأ في الولايات المتحدة قبل أكثر من 10 أيام، وبدأ يتوسع في عدة دولة غربية وإسلامية، ومؤخرا عربية.

وجاءت التظاهرات استجابة لدعوات من قبل مجالس الطلاب وتجمعات طلابية أخرى، بينها "تجمع الجامعيين الأحرار"، تحت شعار "دعما لصمود أهل غزة الأسطوري".

واعتصم الطلاب في كل من الجامعة الأميركية والجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، بالإضافة إلى فرعين لجامعة بيروت العربية في العاصمة وطرابلس (شمال).

ورفع الطلاب الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات داعمة للفلسطينيين، وتطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

والإثنين، دعا "تجمع الجامعيين الأحرار" إلى المشاركة في وقفات تضامنية مع غزة في كل جامعات البلاد، الثلاثاء.

وقال التجمع في بيان إن ذلك يأتي "دعمًا لصمود أهل غزة الأسطوري في وجه النازية الجديدة"، موجهًا "تحية للطلاب المنتفضين في الجامعات الأميركية والأوروبية" دعما لغزة.

والإثنين شهدت جامعات في موريتانيا وتونس واليمن، مظاهرات تضامنية مماثلة مع الفلسطينيين تطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي.

وفي 18 نيسان/ أبريل الجاري بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأميركية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.