هنيّة يعود إلى قطر بعد زيارة تركيا

قالت حركة "حماس"، في بيان، إن "هنية اختتم زيارته إلى تركيا وعاد إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد إجراء سلسلة من اللقاءات الرسمية والحزبية والوطنية خلال الأسبوعين الماضيين".

اختتم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنيّة، اليوم الجمعة، زيارة إلى تركيا استمرت نحو أسبوعين، التقى خلالها برئيس البلاد، رجب طيب إردوغان.

وقالت حركة "حماس"، في بيان، إن "هنية اختتم زيارته إلى تركيا وعاد إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد إجراء سلسلة من اللقاءات الرسمية والحزبية والوطنية خلال الأسبوعين الماضيين".

وأضافت الحركة، أن هنية التقى خلال الزيارة مع الرئيس التركي ووزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس المخابرات إبراهيم قالن.

وأشارت أن رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" استقبل خلال الزيارة العشرات من قادة الأحزاب والنواب الأتراك من مختلف التيارات السياسية والفكرية، "الذين عبروا عن تضامنهم مع غزة ومع الشعب الفلسطيني".

كما عقد هنية وقادة الحركة المرافقين له لقاءات مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي خلال الزيارة، وفق البيان.

وفي 20 نيسان/ أبريل الماضي، التقى الرئيس إردوغان مع هنية في قصر "دولمة بهجة" بإسطنبول، وبحثا "الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها غزة".

وأكد إردوغان لهنية، وفق بيان صادر عن الرئاسة التركية آنذاك، أن "تركيا تواصل مساعيها الدبلوماسية للفت أنظار المجتمع الدولي إلى الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون، وتشدد في كل فرصة على الحاجة إلى وقف عاجل ودائم لإطلاق النار وعلى إنهاء الأعمال الوحشية".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".