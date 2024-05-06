صافرات إنذار في الجولان المحتل والجليل الأعلى وقصف إسرائيلي في "عمق لبنان"

يأتي ذلك فيما يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل بشكل يومي منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

أعلن "حزب الله" قصف مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في مواقع وبلدات إسرائيلية في جنوب الجولان السوري المحتل والجليل الأعلى؛ صباح اليوم الإثنين.

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وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف الليلة الماضية مجمعا عسكريا لحزب الله في بلدة السفري في "عمق لبنان"، ومباني عسكرية لحزب الله في رامية وعيتا الشعب ومروحين، بالإضافة إلى "بنية تحتية" في جبل بلاط بجنوب لبنان.

وذكر "حزب الله" أنه قام بتنفيذ 10 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي أمس الأحد، بينها 6 عمليات في القطاع الشرقي و4 في القطاع الغربي.

يأتي ذلك فيما يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل بشكل يومي منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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