الجزائر.. تأجيل كافة المهرجانات الفنية الكبرى تضامنًا مع غزة

"ستقوم الوزارة بتكييف النشاطات الثقافية والفكرية الأخرى مع الموقف التضامني المناصر للقضية الفلسطينية، وتعزيز التظاهرات الثقافية الرامية إلى ترسيخ الثقافات الشعبية المحلية ومقومات الهوية الوطنية".

أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية، تأجيل جميع المهرجانات الفنية الكبرى المبرمجة هذا الصيف تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة تتواصل منذ 7 أكتوبر 2023.

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وأوضحت في بيان، وقعته وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أنه "أمام تصاعد فظاعة المجازر التي ترتكبها قوات الإجرام الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية قررت وزارة الثقافة والفنون تأجيل كل المهرجانات الفنية الكبرى التي كانت مبرمجة هذه الصائفة".

يشار إلى أن وزارة الثقافة الجزائرية درجت على تنظيم مهرجانات فنية كبرى كل صيف، بمشاركة كبار المغنيين داخل الجزائر ومن الوطن العربي على غرار مهرجان "تيمقاد" بمحافظة باتنة (شرق)، و"الكازيف" بالعاصمة الجزائر.

كما وأفادت الوزارة، بأنها "ستقوم بتكييف النشاطات الثقافية والفكرية الأخرى مع الموقف التضامني المناصر للقضية الفلسطينية، وتعزيز التظاهرات الثقافية الرامية إلى ترسيخ الثقافات الشعبية المحلية ومقومات الهوية الوطنية".

ووصفت الوزارة في بيانها القرار بأنه يأتي "انطلاقًا من موقف الجزائر الريادي والثابت المناصر والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مقاومته الشرعية الباسلة والصامدة في وجه الوحشية الصهيونية".



