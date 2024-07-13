العراق: مقتل 4 رجال أمن في اشتباك مع عناصر "داعش"

أفاد ضابط في الشرطة طلب عدم كشف هويته عن مقتل جندي عراقي وثلاثة عناصر من الشرطة "في الاشتباكات المستمرة" في خان بني سعد ضمن قطاع ديالى.

قتل أربعة رجال أمن عراقيين السبت في اشتباك مع عناصر من تنظيم "داعش"، وفق ما أفاد مسؤول عراقي، في وقت أعلنت فيه السلطات العراقية أيضا مقتل عدد من عناصر "داعش".

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وشنت القوات الأمنية العراقية عملية استهدفت مجموعة من العناصر الذين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" في منطقة ريفية وسط ديالى، على بعد 40 كيلومترا شمال بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية "حاصرت قطعاتنا الأمنية مجموعة من العناصر الإرهابية (...) وتمكنت من قتل عدد منهم وإصابة آخرين بعد الاشتباك معهم".

وأضافت أن الاشتباك أسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن وإصابة آخرين، بدون أن تعطي معلومات مفصلة.

وأفاد ضابط في الشرطة طلب عدم كشف هويته عن مقتل جندي عراقي وثلاثة عناصر من الشرطة "في الاشتباكات المستمرة" في خان بني سعد ضمن قطاع ديالى.

وأكد أيضا مقتل ثلاثة من عناصر تنظيم "داعش" في تلك المواجهات.

وتواصل القوات العراقية تمشيط المنطقة حيث قتل الجمعة في عملية عسكرية عنصران من تنظيم "داعش".

وكان التنظيم قد سيطر على مساحات واسعة من العراق وسورية قبل أن يعلن عام 2014 قيام "الخلافة" فيها. لكن التنظيم هُزم في العراق عام 2017 على يد القوات العراقية المدعومة من تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة، وعام 2019 خسر آخر الأراضي التي كان يسيطر عليها في سورية أمام قوات كردية مدعومة أيضا من الولايات المتحدة.

لكن فلول التنظيم تواصل تنفيذ هجمات ونصب كمائن، خصوصا في المناطق النائية والمخابئ الصحراوية.

وفي تقرير نشر في كانون الثاني/يناير، قالت الأمم المتحدة إن تنظيم "داعش" يملك "ما بين ثلاثة إلى خمسة آلاف مقاتل" في العراق وسورية.