الأمم المتحدة: 468 قتيلا في اشتباكات الربع الأول من العام في جنوب السودان

جاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، "قُتل 468 (مدنيًا) وجُرح 328 واختطف 70 وتعرض 47 للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع"، بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 2024.

قُتل 468 مدنيا في اشتباكات مسلحة بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس في جنوب السودان، وفق ما أكدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى تزايد "حوادث العنف".

وبعد مرور نحو 13 عاما على نيلها الاستقلال عام 2011، لا تزال الدولة الأحدث عهدا في العالم تعاني من عدم الاستقرار وتفشي العنف، مما يعيق تعافيها من الحرب الأهلية الدامية بين العدوين اللدودين رياك مشار وسلفا كير، والتي أدت إلى مقتل نحو 400 ألف شخص ونزوح مليون بين عامي 2013 و2018.

وينصّ اتفاق السلام الموقع في عام 2018 على مبدأ تقاسم السلطة ضمن حكومة وحدة وطنية، حيث يكون كير رئيسا ومشار نائبا للرئيس؛ لكنه لا يزال غير مطبق إلى حد كبير بسبب الخلافات المستمرة بين الخصمين، مما يترك البلاد عرضة للعنف وعدم الاستقرار والفقر رغم مواردها النفطية.

وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، "قُتل 468 (مدنيًا) وجُرح 328 واختطف 70 وتعرض 47 للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع"، بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 2024.

وأوضحت البعثة في بيانها، أن هذه الاعتداءات نفذتها "ميليشيات مجتمعية"، و"مجموعات الدفاع المدني".

كما ارتفع عدد حوادث العنف بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان التي اشارت إلى أن ولاية واراب النائية هي الأكثر تضررا.

وفي المقابل، أشارت البعثة "بشكل إيجابي"، إلى تراجع عمليات الاختطاف والعنف الجنسي مقارنة بالربع الأخير من عام 2023، بنسبة 30 و25% على التوالي.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، "نشدد على الضرورة الملحة لعمل جماعي تقوم به السلطات الوطنية، الحكومية والمحلية، بالاضافة إلى قادة المجتمعات والسياسيين الوطنيين، من أجل حل المظالم القائمة منذ فترة طويلة سلميا، لا سيما مع اقتراب أول انتخابات في جنوب السودان".

ومن المقرر إجراء الانتخابات، وهي الأولى في تاريخ البلاد، في 22 كانون الأول/ ديسمبر، بعد أن تم تأجيلها مرات عدة.

وفي 9 تموز/ يوليو، لم يشر رئيس الدولة في بيان اصدره بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لاستقلال البلاد، إلى تنظيم هذه الانتخابات.