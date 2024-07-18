الحوثيّون: 3 غارات أميركيّة - بريطانيّة على مطار الحديدة غرب اليمن

أعلنت جماعة الحوثي باليمن، الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 3 غارات على مطار الحديدة الدولي غرب البلاد.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين عبر "تلغرام"،أن "طيران العدوان الأميركي البريطاني، شن 3 غارات مطار الحديدة الدولي".

وفيما لم تذكر القناة تفاصيل عن نتائج هذا الاستهداف، لم يصدر على الفور تعقيب من الجانب الأميركي أو البريطاني بهذا الخصوص.

ويقع مطار الحديدة جنوب المحافظة المطلة على الساحل الغربي لليمن، ويضم مدرجا طوله 3 كيلومترات، وقبل الحرب بين الحكومة والحوثيين قبل 9 سنوات، كان المطار يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، لكنه متوقف حاليًا بسبب تداعيات الصراع.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بدعم أميركيّ، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.