السعودية: ليس لنا علاقة باستهداف الحديدة

نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث العميد تركي المالكي أن السعودية "ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة". وأضاف العميد المالكي أن "المملكة لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت".

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إن المملكة ليس لها أي علاقة بالقصف الذي استهدف مدينة الحديدة غربي اليمن أمس السبت.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث العميد تركي المالكي أن السعودية "ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة".

وأضاف العميد المالكي أن "المملكة لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت".

وجاءت هذه الغارات، التي تعد أول هجوم إسرائيلي معلن على الأراضي اليمنية، بعد يوم من استهداف الحوثيين مدينة تل أبيب بمُسيرة مما أدى لمقتل إسرائيلي وجرح آخرين، وذلك في إطار عمليات هذه الجماعة لإسناد المقاومة الفلسطينية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلات من طراز "إف-15 " و"إف-35"، نفذت هذه الغارات على أهداف في الحديدة على مسافة أكثر من 1700 كيلومتر من إسرائيل.

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 87 آخرين.

وتأتي هذه الغارات عقب هجوم بمسيرة فجر الجمعة على مدينة تل أبيب تبناه الحوثيون، حيث أسفر الهجوم عن مقتل إسرائيلي وإصابة 11 آخرين.

وصرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تعليقا على الهجمات التي شنها الجيش ضد اليمن، بأن "أنصار الله" تهاجم إسرائيل منذ بداية الحرب و"سندافع عن أنفسنا بكل طريقة وفي كل جبهة".

وفي المقابل، توعد الحوثيون بالرد على القصف، حيث أكدوا في بيانات وتصريحات أن "الرد أمر لا مفر منه" وأن "إسرائيل ستدفع الثمن" وأن التصعيد سيقابله تصعيد.