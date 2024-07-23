إصابات باستهداف الاحتلال لمركبة جنوبي لبنان

الاحتلال يحاول ترهيب اللبنانيين بالأصوات القوية التي أحدثها عبر خرق جدار الصوت خلال تحليق طائراته الحربية على علو منخفض فوق بيروت؛ وفي مواصلة للمواجهات الحدودية المتواصلة بين حزب الله وجيش الاحتلال، استهدفت مسيرة إسرائيلية مركبة "فان" في بلدة شقرا.

أصيب عدد من اللبنانيين باستهداف مركبة في بلدة شقرا الواقعة في الجنوب اللبناني بواسطة صاروخ موجه أطلقته مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي لبنان، بحسب ما أفاد الوكالة الرسمية اللبنانية.

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وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جدار الصوت عند تحليقه على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها وخلدة والحدث وعرمون والدامور والجية وإقليم الحروب، وصولا إلى كسروان ومنطقة جزين، محدثا صوتا قويا.

يأتي ذلك في محاولة لإرهاب اللبنانيين مع تصاعد المواجهات الحدودية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني المندلعة من الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة.

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