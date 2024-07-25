الأردن: مرسوم ملكيّ بحلّ مجلس النواب تمهيدا لانتخاب برلمان جديد

أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الخميس، مرسوما يقضي بحل مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، تمهيدا لإجراء انتخاب برلمان جديد في 10 أيلول/ سبتمبر المقبل.

جاء ذلك وفق بيان للديوان الملكي، ورد فيه: "نحن عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 34 من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يُحلّ مجلس النواب اعتبارا من يوم الخميس، الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية".

وقال مدير مركز "راصد" المعني بالرقابة على الانتخابات وأداء الحكومة والبرلمان، عامر بني عامر، إن "الإرادة الملكية بحل المجلس قبل نهاية عمره وهي 4 سنوات تبدأ من تاريخ إعلان أسماء الناجحين بالجريدة الرسمية، عُرفٌ سياسي الهدف منه ضمان عدم استغلال الأعضاء الراغبين بإعادة ترشحهم لمواقعهم أثناء الحملات الانتخابية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبحسب الدستور الأردني، تُجرى الانتخابات البرلمانية خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في أيلول/ سبتمبر المقبل بتطبيق قانون جديد، خصص للأحزاب 41 مقعدًا في مجلس النواب من أصل 138.

وستُجرى الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في كانون الثاني/ يناير 2022، نص على رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138.

وأُجريت الانتخابات الأخيرة عام 2020، في ظل إجراءات استثنائية، حيث كانت المملكة تحت تأثير وباء كورونا الذي تفشى في العالم آنذاك.

يذكر أن البرلمان في الأردن ينقسم إلى شقّين، هما: مجلس الأعيان المُعَّين من طرف الملك، ومجلس النواب المُنتخب.

ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب، ويعيّن الملك الأعضاء والرئيس مباشرة، وفق الدستور.