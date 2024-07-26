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26/07/2024 - 10:21

حزب الله يعلن استهداف تحرّك لجنود إسرائيليين والاحتلال يقصف بجنوب لبنان

قال حزب الله، اليوم، إنه استهدف "تحرّكًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي، داخل موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة، وحققنا إصابة مباشرة"؛ كما أشار إلى استهداف "المنظومة الفنية في ‏موقع راميا بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها". ‏

حزب الله يعلن استهداف تحرّك لجنود إسرائيليين والاحتلال يقصف بجنوب لبنان

(Getty Images)

تجدّد القصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في المناطق الحدودية، حيث شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على مواقع لبنانية، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

وقال حزب الله، اليوم، إنه استهدف "تحرّكًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي، داخل موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة، وحققنا إصابة مباشرة"؛ كما أشار إلى استهداف "المنظومة الفنية في ‏موقع راميا بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها". ‏

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، أن دفاعاته الجوية حاولت اعتراض "أهداف جوية مشبوهة أطلقت من لبنان"، وأكد أن المحاولات باءت بالفشل، مضيفا أن شظايا الصواريخ الاعتراضية أدت إلى اندلاع حرائق في مناطق شمالي البلاد، وأشار إلى أن طواقم الإطفاء تحاول السيطرة على الحرائق.

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