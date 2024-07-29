مصر تعلن إجراء اتصالات لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله لمنع "حرب واسعة"

أحاط وزير الخارجية المصري المسؤولين اللبنانيين بالاتصالات التي تجريها القاهرة مع أطراف مختلفة بهدف "احتواء التصعيد الجاري، والحيلولة دون انجراف المنطقة إلى حرب واسعة النطاق، تهدد استقرار دولها وأمن شعوبها".

قالت مصر، مساء الإثنين، إنها تجري اتصالات مع عدة أطراف، لاحتواء التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين، أجراهما وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، ونظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأحاط وزير الخارجية المصري المسؤولين اللبنانيين بالاتصالات التي تجريها القاهرة مع أطراف مختلفة بهدف "احتواء التصعيد الجاري، والحيلولة دون انجراف المنطقة إلى حرب واسعة النطاق، تهدد استقرار دولها وأمن شعوبها".

ووفق البيان، أعرب عبد العاطي خلال الاتصالين عن "تضامن مصر الكامل مع لبنان، ورفضها لأية تهديدات تستهدف زعزعة استقراره أو سلامة شعبه".

كما أعرب أيضا عن "قلق مصر البالغ تجاه التصعيد القائم بين حزب الله وإسرائيل، وتأثيراته المحتملة على أمن واستقرار لبنان".

وأكد عبد العاطي على "ضرورة دعم الدولة اللبنانية والحفاظ على مصالح الشعب اللبناني في مواجهة التهديدات المحيطة به".

واتفق الجانبان المصري واللبناني على "مواصلة التشاور خلال المرحلة القادمة بهدف تنسيق الجهود لاحتواء التوتر والتصعيد"، وفق بيان الخارجية المصرية.