4 شهداء سوريين و5 جرحى في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان

ارتفاع عدد الضحايا إلى 4 قتلى و5 جرحى من جراء الغارة الإسرائيلية على منزل في بلدة شمع جنوبي لبنان؛ حزب الله يعلن إطلاق عشرات من صواريخ الكاتيوشا على مستوطنة متسوفا شمال إسرائيل ردا على غارة استهداف البلدة.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صباح اليوم، الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا بغارة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، الخميس، واستهدفت بلدة شمع في القطاع الغربي جنوبي لبنان، إلى 4 شهداء سوريين بالإضافة إلى 5 جرحى من اللبنانيين بينهم امرأة.

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وكان حزب الله قد أعلن مساء أمس، أن مقاتليه "أطلقوا العشرات من صواريخ الكاتيوشا على مستوطنة متسوفا" بالجليل الغربي. وأضاف أن ذلك يأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على اعتداء ‏العدو الإسرائيلي على بلدة شمع واستشهاد عدد من المدنيين فيها".

ويتزامن ذلك مع توقعات بتصعيد الهجمات المتبادلة بين إيران وحزب الله من جانب، وإسرائيل من جانب آخر، بعد اغتيال القيادي البارز بالحزب فؤاد شكر مساء الثلاثاء، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، يوم الأربعاء الماضي.

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