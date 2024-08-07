قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان

عاشت القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط ليلا حذرا ومتوترا، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة في سمائها؛ وفقا للوكالة اللبنانية.

تواصل القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان، وذلك مع استمرار القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل تجاه مواقع وبلدات عديدة.

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وأفادت الوكالة اللبنانية، بأن أطراف بلدتي شقرا وبرعشيت تعرضت بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء لقصف مدفعي متقطع.

وكانت القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط قد عاشت ليلا حذرا ومتوترا، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة في سمائها؛ وفقا للوكالة اللبنانية.

وأعلن حزب الله تنفيذ 9 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، ويأتي ذلك فيما تزداد المخاوف من اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل وسط توتر إقليمي في أعقاب اغتيال فؤاد شكر، في قصف إسرائيلي استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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