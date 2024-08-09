السودان: ارتفاع الوفيات جراء السيول إلى 65 شخصا

ارتفع عدد الوفيات جراء السيول في السودان إلى 65 شخصا منذ يوم الاثنين الماضي، بعد مصرع 33 شخصا خلال اليومين الماضيين، كما تضرر أكثر من 73 ألف شخص وانهار أكثر من 14 ألف منزل كليا أو جزئيا.

أعلنت السلطات السودانية عن مصرع 33 شخصا جراء السيول والأمطار في ولايتي الشمالية ونهر النيل (شمال) خلال اليومين الماضيين، لتصل الوفيات إلى 65 في 7 ولايات منذ الاثنين.

وقالت غرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل، في بيان أمس الخميس، إنه "بلغت الوفيات خلال اليومين الماضيين بالولاية 22 حالة، و19 حالة إصابة، فضلا عن انهيار 22 منزلا كليا و274 جزئيا جراء السيول والأمطار"، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وذكرت غرفة الطوارئ، أن 4 حالات وفاة حدثت بمدينة عطبرة، وحالتي وفاة في مدينة المتمة، وحالة وفاة واحدة بمدينة بربر، أما في مدينة أبو حمد، فبلغت الوفيات 15 حالة وفاة.

بدورها، أفادت وزارة الصحة بالولاية الشمالية، في بيان، الخميس، "بوفاة 11 شخصا وإصابة 86 آخرين جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من الولاية".

وأضاف البيان أنه "تضررت 2385 أسرة، وتعرض حوالي 2488 منزلا للانهيار الجزئي و346 للانهيار الكلي".

وبحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان (أوتشا)، الخميس، تضرر أكثر من 73 ألف شخص وانهار أكثر من 14 ألف منزل (كليا أو جزئيا) جراء السيول والأمطار.

وذكر المكتب الأممي عبر صفحته على فيسبوك، أنه "تضرر 73 ألفا و183 شخصا من الفيضانات في 11 ولاية من أصل 18 ولاية".

وأضاف أنه "دُمّر نحو 14 ألفا و340 منزلًا (كليا أو جزئيا)، ونزح أكثر من 21 ألفا و370 شخصا بسبب الفيضانات".

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة مصرع 32 شخصا وإصابة 107 آخرين جراء السيول والأمطار في 7 ولايات بالبلاد منذ حزيران/ يونيو الماضي.

وسنويا، تهطل الأمطار في السودان مع بداية يونيو حتى تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام.

وتتزامن أضرار السيول هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب يخوضها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، مخلفة نحو 15 ألف قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية.