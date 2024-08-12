قصف إسرائيلي في جنوب لبنان وحزب الله يستهدف موقع "المطلة"

يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، فيما تترقب وتتأهب الأخيرة ردا على اغتيال القائد العسكري في حزب الله، فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل نحو أسبوعين.

تجدد القصف الإسرائيلي تجاه موقع وبلدات عديدة في جنوب لبنان بينها رامية وعيتا الشعب، وفي المقابل أعلن حزب الله استهداف موقع "المطلة" وتدمير التجهيزات التجسسية فيه.

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وأوردت تقارير لبنانية، أن 5 قذائف أطلقت نحو بلدة كفرشوبا ومثلها على بلدة رامية و4 قذائف استهدفت بلدة عيتا الشعب، وقبلها أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة شيحين.

ويتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، فيما تترقب وتتأهب الأخيرة ردا على اغتيال القائد العسكري في حزب الله، فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل نحو أسبوعين.

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