عبد العاطي في بيروت: مصر تؤكد أهمية وقف التصعيد وعدم الانجرار لحرب في المنطقة

قال وزير الخارجية المصري: "نشدد أننا نريد التوصل فورا إلى وقف إطلاق النار في غزة، لأن جوهر الصراع في المنطقة هو استمرار القضية الفلسطينية دون حل، كما أننا ندين ​سياسة​ الاغتيالات ونؤكد دعمنا لوحدة وسلامة لبنان".

وزير الخارجية المصري، عبد العاطي، في بيروت (Getty Images)

شدّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، على "أهمية وقف التصعيد، وعدم انجرار المنطقة إلى أتون حرب شاملة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي، عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت، ضمن زيارة بدأها للبلاد، اليوم الجمعة.

وقال عبد العاطي: "نقلت لرئيس مجلس النواب بري رسالة دعم من مصر إلى لبنان، حيث إن الأمن والاستقرار في البلد يمثلان مصلحة مصرية وعربية".

وأضاف: "نشدد أننا نريد التوصل فورا إلى وقف إطلاق النار في غزة، لأن جوهر الصراع في المنطقة هو استمرار القضية الفلسطينية دون حل، كما أننا ندين ​سياسة​ الاغتيالات ونؤكد دعمنا لوحدة وسلامة لبنان".

ووتابع الوزير المصري: "نؤكد أهمية وقف التصعيد وعدم انجرار المنطقة إلى أتون حرب شاملة".

وفي وقت سابق اليوم، وصل عبد العاطي بيروت في زيارة غير محددة المدة، يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين لبحث آخر التطورات في المنطقة.

يأتي ذلك فيما تترقب إسرائيل منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران و"حزب الله" وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية بطهران، في 31 تموز/ يوليو الماضي، والقيادي بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.