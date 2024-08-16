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16/08/2024 - 11:57

فيديو | للمرة الأولى: حزب الله ينشر مشاهد لشبكة أنفاق ضخمة ومعدات عسكرية تحت عنوان "جبالنا خزائننا"

للمرة الأولى: حزب الله ينشر مشاهد لشبكة أنفاق ومعدات عسكرية تحت عنوان "جبالنا خزائننا"

فيديو | للمرة الأولى: حزب الله ينشر مشاهد لشبكة أنفاق ضخمة ومعدات عسكرية تحت عنوان

بعض ما ظهر في الفيديو

نشر حزب الله، اليوم الجمعة، مشاهد لشبكة أنفاق ومعدات عسكرية، للمرة الأولى، وذلك تحت عنوان "جبالنا خزائننا"، في ظلّ تصاعُد التوتر في أعقاب اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري لحزب الله، فؤاد شكر في بيروت.

وكشق حزب الله في المشاهد التي بثّها، عن منشأة عسكرية مرتبطة بشبكات أنفاق، باسم "عماد 4"، تظهر فيها شاحنات، ومقاتلون، ودراجات نارية، ومنصات لإطلاق صواريخ على شاحنات، من داخل شبكة الأنفاق.

تفاصيل أوفى تباعا....

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