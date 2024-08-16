فيديو | للمرة الأولى: حزب الله ينشر مشاهد لشبكة أنفاق ضخمة ومعدات عسكرية تحت عنوان "جبالنا خزائننا"

نشر حزب الله، اليوم الجمعة، مشاهد لشبكة أنفاق ومعدات عسكرية، للمرة الأولى، وذلك تحت عنوان "جبالنا خزائننا"، في ظلّ تصاعُد التوتر في أعقاب اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري لحزب الله، فؤاد شكر في بيروت.
فيديو | للمرة الأولى: #حزب_الله ينشر مشاهد لشبكة أنفاق ومعدات عسكرية تحت عنوان "جبالنا خزائننا"#الحرب_على_غزة— موقع عرب 48 (@arab48website) August 16, 2024
للتفاصيل: https://t.co/2xuJbyOZ4w pic.twitter.com/uHH3ToWT1y
وكشق حزب الله في المشاهد التي بثّها، عن منشأة عسكرية مرتبطة بشبكات أنفاق، باسم "عماد 4"، تظهر فيها شاحنات، ومقاتلون، ودراجات نارية، ومنصات لإطلاق صواريخ على شاحنات، من داخل شبكة الأنفاق.
تفاصيل أوفى تباعا....
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