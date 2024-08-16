هزة أرضية يشعر بها سكان سورية ولبنان بقوة 5.2 درجات

قالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، إن "الهزة التي شعر بها سكان المحافظات وقعت على بعد 28 كيلومترا، شرق حماة، وتبلغ شدتها وفق التحليل الأولي بقدر 5.2 درجات على مقياس ريختر".

شعر سكان سورية ولبنان، اليوم الجمعة، بهزة أرضية بلغت قوتها 5.2 درجات على مقياس ريختر، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، إن السكان شعروا بهزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر.

جاء ذلك في بيان نقلته الوكالة عن المركز الوطني للزلازل، بأن "الهزة التي شعر بها سكان المحافظات وقعت على بعد 28 كيلومترا، شرق حماة، وتبلغ شدتها وفق التحليل الأولي بقدر 5.2 درجات على مقياس ريختر".

من جانبها، قالت الوكالة اللبنانية الرسمية، إن سكان كسروان وجبيل وبيروت "شعروا بهزة أرضية قوية".

وبحسب معطيات نشرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وقع الزلزال في الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي لتركيا.

وبعد 3 دقائق من وقوع الزلزال شهدت المنطقة زلزالا آخر بقوة 4.2 في الساعة 13:18.

ووقع الزلزال الأول على عمق 7.16 كيلومترات، أما الثاني فكان بعمق 7.1 كيلومترات.

وشعر سكان ولايتي هطاي وغازي عنتاب جنوب تركيا بالزلزال.

وضربت ليل الإثنين - الثلاثاء الماضي، هزة أرضية تقدر قوتها بنحو 5.5 درجات على مقياس ريختر، شمال سورية، وشعر بها سكان لبنان وسورية والأردن وشمالي ووسط البلاد.