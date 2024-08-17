ميقاتي يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف استهداف قرى جنوب لبنان

شدد ميقاتي على "ضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف استهدافه المباشر للبلدات والقرى الجنوبية ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى ودمار شديد".

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، السبت بالضغط على إسرائيل لوقف استهدافها المباشر للبلدات والقرى الجنوبية في بلاده.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية بريطانيا، ديفيد لامي، بحثا فيه التطورات الأمنية المستجدة في جنوب لبنان وضرورة تكثيف الجهود لوقف دورة العنف؛ وفق الوكالة اللبنانية.

وشدد ميقاتي على "ضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف استهدافه المباشر للبلدات والقرى الجنوبية ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى ودمار شديد".

وأبدى "خشيته من أن دورة العنف الحالية قد تتسبب في تصعيد لا تحمد عقباه".

بدوره، أكد وزير خارجية بريطانيا أنه "سيكثف اتصالاته الدبلوماسية لوقف التصعيد ومنع تفلت الأمور على نطاق أوسع" بحسب الوكالة اللبنانية.

وفي وقت سابق السبت، قالت الوكالة إن "العدو الإسرائيلي ارتكب الليلة الماضية مجزرة مروعة بغارة جوية شنها على وادي الكفور بمنطقة النبطية جنوبي البلاد ذهب ضحيتها 10 أشخاص بينهم امرأة وطفلاها، بجانب 5 مصابين".

وتشهد مناطق جنوبي لبنان منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تصاعدا في الغارات الإسرائيلية، حيث يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي قصفا يوميا تجاه مواقع وبلدات مختلفة في الجانبين.