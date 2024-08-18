العراق يستدعي القائمة بأعمال سفارة بريطانيا احتجاجا على تصريحات السفير

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن العراق استدعى القائمة بأعمال السفارة البريطانية في بغداد على خلفية تصريحات السفير بشأن أمن العراق.

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، القائمة بأعمال السفارة البريطانية، روث كوفيرال، وسلمتها مذكرة احتجاج على خلفية تصريحات أدلى بها سفير لندن لدى بغداد، والمتواجد حاليا خارج البلاد، ستيفن هيتشن.

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وقالت الخارجية العراقية، في بيان، إنها استدعت القائمة بأعمال سفارة بريطانيا، بسبب تواجد السفير خارج العراق، وسلمتها مذكرة احتجاج إثر تصريحات أدلى بها السفير، اعتبرها العراق تدخلا بالشأن الأمني والسياسي الداخلي.

وأشار البيان إلى أن تصريحات هيتشن "تعكس صورة قاتمة عن العراق حكومة ومكونات وتعد خروجا عن المهام الدبلوماسية المناطة بالسفير".

وشددت بغداد خلال الاستدعاء على ضرورة الانفتاح على التجربة العراقية من زاوية المصالح المشتركة وتجنب ما يخالف الرؤية الجادة التي تعمل عليها حكومة العراق ومؤسساتها الدستورية، بحسب البيان نفسه.