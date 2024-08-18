لبنان: الجزائر ستزوّدنا فورا بالنفط لتجاوز أزمة الكهرباء

سيتم "تزويد لبنان فورا بكميات من النفط، لمساعدته على تجاوز الأزمة الحالية في قطاع الكهرباء"، بحسب ما قالت الحكومة اللبنانية.

أعلن لبنان، الأحد، أن الجزائر ستزوده بالنفط "فورا"، لمساعدته على تجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي يعاني منها مجددا منذ أمس السبت.

وقالت الحكومة اللبنانية، عبر بيان، إن رئيسها نجيب ميقاتي، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الجزائري، نذير العرباوي.

وأضافت أن العرباوي، أبلغ ميقاتي، أنه بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، "سيتم تزويد لبنان فورا بكميات من النفط، لمساعدته على تجاوز الأزمة الحالية في قطاع الكهرباء".

وشكر ميقاتي، الرئيس تبون، على هذه "المبادرة"، كما شكر العرباوي، على "وقوف الجزائر المستمر إلى جانب لبنان في المجالات كافة"، وفق البيان.

والسبت، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، بما فيها مطار ومرفأ العاصمة بيروت؛ إثر توقفت محطات توليد الكهرباء كافة عن العمل.

وقالت المؤسسة إن آخر مجموعة وحدات إنتاجية بمحطة الزهراني، التي تزود البلاد بالكهرباء، خرجت عن الخدمة جراء نفاد الوقود المشغل لها.

وأوضحت أن هذا التطور أدى إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا على جميع الأراضي اللبنانية.

وتابعت أن توقف التغذية الكهربائية شمل مرافق رئيسية، منها مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت والسجون ومرافق الصرف الصحي وضخ مياه الشرب.

وقبل عامين، ارتفعت وتيرة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان بشكل كبير؛ بسبب معاناة البلاد من ضائقة مالية نتج عنها عدم قدرتها على توفير النقد الأجنبي لاستيراد الوقود.

وكان حجم إنتاج الكهرباء في لبنان يراوح بين 1600 و2000 ميغاوات يوميا، إلا أن شح الوقود في السنوات الماضية خفّض الإنتاج تدريجيا إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.