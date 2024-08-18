مجلس السيادة السوداني: سنرسل وفدا إلى القاهرة لمناقشة تطبيق إعلان جدة

أفاد بيان صادر عن مجلس السيادة بأن "المجلس قرر إرسال وفد سوداني حكومي إلى القاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في تطبيق إعلان جدة، بعد اتصالات مع المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو، والحكومة المصرية".

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الأحد، اعتزامه إرسال وفد حكومي إلى العاصمة المصرية القاهرة، بناء على اتصالات مع الولايات المتحدة ومصر لمناقشة تطبيق إعلان جدة.

وأفاد بيان صادر عن مجلس السيادة بأن "المجلس قرر إرسال وفد سوداني حكومي إلى القاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في تطبيق إعلان جدة، بعد اتصالات مع المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو، والحكومة المصرية".

وقبل المشاركة في أي مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب في البلاد، تتمسك الحكومة السودانية بتنفيذ "إعلان جدة"، الذي صدر في أيار/ مايو 2023، في ختام مباحثات استضافتها مدينة جدة السعودية بين الجيش و"الدعم السريع".

ونص هذا الإعلان على التزام طرفي الحرب بـ"الامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارا للمدنيين"، و"التأكيد على حماية المدنيين"، و"احترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان".

كما ترفض الحكومة السودانية مشاركة وسطاء جدد في المفاوضات بخلاف رعاة مفاوضات جدة "الولايات المتحدة والسعودية".

وبدون مشاركة الوفد الحكومي، عقدت في جنيف، يومي الأربعاء والخميس، محادثات بشأن السودان، استجابة لدعوة أميركية صدرت في 23 تموز/ يوليو الماضي.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب المتواصلة في السودان منذ نيسان/ أبريل 2014، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.