قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل وإصابات بالجليل الغربي

يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في وقت تترقب فيه الأخير ردا على اغتيال القائد العسكري في الأول، فؤاد شكر، جراء قصف إسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

أغار سلاح الجو الإسرائيلي، الإثنين، على مواقع وبلدات في جنوب لبنان، وفي المقابل استهدف حزب الله مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية بطائرات مسيرة وقذائف على طول المناطق الحدودية وفي الجليل الأعلى والجليل الغربي.

ودوت صفارات الإنذار عدة مرات في نهاريا وعدد من بلدات الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة من لبنان، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط عدد من الإصابات في بلدة يعرا عقب تسلل عدد من المسيرات وإصابة إحداها لمنزل.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مقاتلات سلاح الجو هاجمت مبان عسكرية تابعة لحزب الله في مناطق عيتا الشعب، وبيت ليف وحولا جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله عن استهدف موقع "الراهب" بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، كما تم استهدف بالأسلحة الصاروخية وقذائف ‏المدفعية قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى حرش حدب عيتا، وأجبرت عملية الاستهداف القوة المتسللة على التراجع بعد تحقيق إصابات مؤكدة بين أفرادها.

ويتواصل القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في وقت تترقب فيه الأخير ردا على اغتيال القائد العسكري في الأول، فؤاد شكر، جراء قصف إسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.