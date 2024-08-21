بلينكن: الوقت داهم للتوصل إلى هدنة في غزة

وصل بلينكن إلى الدوحة آتيا من العلمين على ساحل مصر الشمالي، حيث شدد إثر لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي على "أهمية مواصلة العمل لتجنب تصعيد اقليمي"، بينما دعا السيسي من جانبه الى "إنهاء الحرب" في غزة.

شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على أن "الوقت داهم" للتوصل إلى هدنة في غزة، وذلك في ختام جولة شرق أوسطية سعى خلالها لإقناع كل من إسرائيل وحركة حماس بالموافقة على "خطة تسوية" طرحتها واشنطن.

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وفي محطة بلينكن المقتضبة جدا في الدوحة في ختام هذه الجولة التاسعة له في المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة، لم يلتق الوزير الأميركي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وفي تصريح أدلى به على مدرج مطار الدوحة قبيل مغادرته عائدا إلى واشنطن، جدد بلينكن دعوته حماس للموافقة على "خطة التسوية" الجديدة التي طرحتها واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة، والتي أكد أن إسرائيل وافقت عليها.

وأضاف "هذا الأمر يجب أن ينجز، ويجب أن ينجز في الأيام المقبلة، وسنفعل كل ما أمكن لإنجازه".

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بتعطيل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر والمدمر، والذي خلفت فيه الردود الانتقامية الاسرائيلية عشرات آلاف الشهداء وتسببت بكارثة صحية وانسانية.

ووصل بلينكن إلى الدوحة آتيا من العلمين على ساحل مصر الشمالي، حيث شدد إثر لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي على "أهمية مواصلة العمل لتجنب تصعيد اقليمي"، بينما دعا السيسي من جانبه الى "إنهاء الحرب" في غزة.

وكان مقررا أن يلتقي بلينكن في الدوحة أمير قطر، لكنّ مسؤولا أميركيا قال إن الشيخ تميم بن حمد، شعر بتوعك وسيستعاض عن اللقاء بمحادثة هاتفية ستجرى قريبا.

وأجرى بلينكن محادثات مع وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي.

وأشارت الوكالة القطرية إلى أنه جرى خلال الاجتماع استعراض "مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب".

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) فجر اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، أجرى من كانبيرا حيث يقوم بزيارة رسمية اتصالا هاتفيا بالوزير الأميركي استعرض خلاله الرجلان "آخر تطورات جهود الوساطة المشتركة" حول وقف النار في غزة.

وقالت قنا إن المسؤول القطري شدد على أهمية التوصل لاتفاق "يؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، ويجنب المنطقة تبعات التصعيد الإقليمي"، مؤكدا "التزام دولة قطر دورها في الوساطة إلى جوار الشركاء" في مصر والولايات المتحدة و"استمرار جهودها واتصالاتها سعيا نحو إنهاء الحرب وإرساء السلام في المنطقة".

وكان بلينكن أجرى محادثات في تل أبيب الإثنين، وأعلن أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "أكد له أن إسرائيل توافق على خطة التسوية" التي عرضتها واشنطن خلال جولة مفاوضات في الدوحة الأسبوع الماضي، مشددا على أن "من واجب" حركة حماس "أن تفعل الشيء نفسه".

في واشنطن، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن حركة حماس "تتراجع" عن خطة الاتفاق المطروحة. وأوضح أن التسوية "ما زالت مطروحة، لكن لا يمكن التكهّن بأي شيء"، مضيفا "إسرائيل تقول إن بإمكانها التوصل إلى نتيجة... حماس تتراجع الآن".

لكن حماس اعتبرت أن تصريحات بايدن التي اتهم فيها الحركة بأنها "تتراجع" عن خطة التسوية في غزة، هي "ادعاءات مضلّلة".

وقالت الحركة في بيان "تابعنا... باستغرابٍ واستهجان شديدين، التصريحات الصادرة عن الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي ادعى فيها أن الحركة تتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من دعوة وزير خارجيته بلينكن للحركة للقبول بالمقترح الأخير".

وأضافت أن "تصريحات بايدن وبلينكن هي ادعاءات مضلّلة، ولا تعكس حقيقة موقف الحركة الحريص على الوصول إلى وقفٍ للعدوان".

وتتمسّك الحركة الفلسطينية بتنفيذ الخطة التي أعلنها بايدن نهاية أيار/مايو، ودعت الوسطاء إلى "إلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

وينصّ مقترح بايدن في مرحلة أولى على هدنة مدتها ستة أسابيع يرافقها انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة والإفراج عن رهائن، وتتضمن مرحلتها الثانية انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع.