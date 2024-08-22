حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية والاحتلال يغير على جنوب لبنان

يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، وسط حالة من الترقب للرد المتوقع من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والقائد العسكري البارز في حزب الله، فؤاد شكر.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، شن سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله عن قصف مواقع عسكرية إسرائيلي على طول المناطق الحدودية بينها ثكنة "برانيت".

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وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو شنت أكثر من 10 غارات على أهداف لحزب الله في مواقع مختلفة جنوب لبنان، بينما استهدفت المدفعية الأطراف الشرقية لبلدة عيتا الشعب.

ونفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والقذائف الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، وسط حالة من الترقب للرد المتوقع من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والقائد العسكري البارز في حزب الله، فؤاد شكر.