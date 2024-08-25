خطاب حسن نصر الله بعد الهجوم والرد على اغتيال فؤاد شكر

يأتي خطاب نصر الله عقب الهجوم على إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم، وإعلان حزب الله انتهاء المرحلة الأولى من الرد على اغتيال شكر.

يلقي أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، خطابا مساء الأحد عقب الهجوم على إسرائيل والإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من الرد على اغتيال القائد العسكري، فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية لبيروت.