السودان: عشرات الضحايا وغرق قرى في انهيار سد بولاية البحر الأحمر

يغذي السد مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، ويقع على بُعد 20 كم شمال بورتسودان على السهل الساحلي للبحر الأحمر.

انهار سد مياه بولاية البحر الأحمر شرق السودان جراء السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا وغرق عدد من القرى.

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ونقلت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة السوداني، أن "انهيار سد مياه أربعات في ولاية البحر الأحمر جرّاء السيول والأمطار المتواصلة طيلة الأيام الماضية، تسبب في كارثة إنسانية وغرق عدد من القرى".

وأضافت "بلغت الوفيات العشرات، وحتى الآن يصعب الحصول على العدد الكلي للضحايا لتعذر دخول فرق الإنقاذ إلى المنطقة".

ويغذي السد مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، ويقع على بُعد 20 كم شمال بورتسودان على السهل الساحلي للبحر الأحمر.

وتفقد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أحوال المواطنين المتأثرين بالسيول والأمطار بمنطقة أربعات، أمس الأحد.

ووجه البرهان كافة أجهزة الدولة الاتحادية والولائية بتسخير كل الإمكانيات لمساعدة المواطنين بهذه المناطق وتقديم الدعم والعون لهم.

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة السودانية في بيان، إن هناك 4 حالات غرق، وعدد من الأسر ما زالت عالقة في الجانب الآخر من مجرى خور أربعات الذي يغذي السد.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع عدد الوفيات جراء سيول اجتاحت ولايات عدة في البلاد من إلى 76 منذ حزيران/ يونيو الماضي.

وسنويا، تهطل الأمطار في السودان مع بداية يونيو حتى تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام.

وتتزامن أضرار السيول هذا العام مع استمرار المعاناة جراء معارك يخوضها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، مخلفة نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18.