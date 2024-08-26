صافرات الإنذار تدوي بالجولان واعتراض مسيرة جنوب طبرية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسيرة واحدة على الأقل وصلت إلى أجواء "حمة غدير" ويبدو أنها تسللت من سورية، حيث اعترضت الدفاعات الجوية المسيرة المتفجرة جنوب طبرية.

دوت صفارات الإنذار، الإثنين، في الجولان السوري المحتل خشية تسلل طائرة مسيرة متفجرة من لبنان، فيما اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية طائرة مسيرة جنوب طبرية.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسيرة واحدة على الأقل وصلت إلى أجواء "حمة غدير" ويبدو أنها تسللت من سورية، حيث اعترضت الدفاعات الجوية المسيرة المتفجرة جنوب طبرية.

يأتي ذلك، وسط استمرار القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي الذي نفذ، فجر الأحد، ما أعتبره ضربات استباقية على لبنان، بينما نفذ حزب الله هجوما واسعا بإطلاق مئات الصواريخ وعدد كبير من المسيرات في إطار رد أولي على اغتيال القيادي فؤاد شكر بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم 30 تموز/يوليو الماضي.