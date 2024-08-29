الجيش العراقي يعلن إسقاط "مسيرة تركية" في كركوك

أفاد الجيش العراقي بإسقاط طائرة مسيرة تركية في مدينة كركوك شمال العراق، بينما تواصل تركيا عملياتها العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية. وذكرت مصادر أمنية إصابة شخص في موقع الحادث.

قوات عراقية بالقرب من الحدود مع سورية وتركيا (Getty Images)

أعلن الجيش العراقي، اليوم الخميس، إسقاط "طائرة مسيرة تركية" في مدينة كركوك في شمال البلاد، فيما تواصل أنقرة عملياتها العسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي داخل الأراضي العراقية.

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وتؤكد أنقرة بين الحين والآخر قصفها للأراضي العراقية، حيث تنفذ بانتظام عمليات برية وجوية ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".

وقال نائب قائد الدفاع الجوي في كركوك، العميد عبد السلام رمضان، خلال مؤتمر صحافي في مكان سقوط الطائرة، "تم إسقاط طائرة تركية مسيرة اخترقت الأجواء العراقية".

وأوضح أن الطائرة جاءت "من اتجاه السليمانية"، ثاني أكبر مدينة في إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي، إلى الشمال.

وبحسب مصدر مسؤول في الشرطة العراقية، أصيب نجار إثر سقوطه في موقع بناء وسط كركوك ونقل إلى المستشفى.

وتقع كركوك، المحافظة الغنية بالنفط في نطاق سيطرة السلطة الفدرالية في بغداد.

ويمتلك مقاتلو حزب العمال الكردستاني الأكراد الأتراك قواعد خلفية في شمال العراق ضمن إقليم كردستان الذي استضاف كذلك عشرات القواعد العسكرية التركية لمدة 25 عامًا.

وصنفت بغداد حزب العمال الكردستاني "منظمة محظورة" في آذار/ مارس.

وفي منتصف آب/ أغسطس، وقعت تركيا والعراق اتفاقية تعاون عسكري تتعلق بإنشاء مراكز قيادة وتدريب مشتركة كجزء من الحرب ضد حزب العمال الكردستاني.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع تقريبا من مقتل صحافيتين تعملان لحساب مؤسسات على صلة بحزب العمال الكردستاني في ضربة بطائرة بدون طيار، واتهمت تركيا بالوقوف ورائها في منطقة شرق السليمانية.