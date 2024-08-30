السودان: مصرع 173 شخصا جراء السيول و71 وفاة بالكوليرا

لقي 173 شخصا في السودان مصارعهم من جراء السيول إضافة لوفاة 71 آخرين بالكوليرا، بحسب بيانين لوزارة الصحة.

أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء الخميس، ارتفاع حصيلة وفيات السيول إلى 173 منذ بدء موسم الأمطار في حزيران/ يونيو الماضي، فيما ارتفعت الوفيات بالكوليرا إلى 71.

وقالت الوزارة، في بيان، إن 5 ولايات تأثرت بالأمطار والسيول الأربعاء هي القضارف والبحر الأحمر (شرق)، والشمالية (شمال)، وجنوب وغرب كردفان (جنوب)، لترتفع الولايات المتضررة إلى 11 من أصل 18 ولاية.

وأضاف البيان أنه "تضررت 38 ألف أسرة، وأكثر من 170 ألف شخص، وارتفعت الإصابات بسبب الأمطار والسيول إلى 505، والوفيات إلى 173".

وذكر أن "عدد المنازل المنهارة كليا بلغ 18 ألفا و665، والمنهارة بشكل جزئي وصلت إلى 14 ألفا و947".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فقدان 64 شخصا جراء انهيار سد أربعات شرقي السودان قبل أيام، ما تسبب في مصرع 30 شخصا على الأقل وفق السلطات المحلية.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة، في البيان نفسه، ارتفاع حصيلة الوفيات بوباء الكوليرا من 56 إلى 71.

ولفتت إلى تسجيل 191 إصابة جديدة بوباء الكوليرا بينها 123 في ولاية كسلا (شرق)، و37 بولاية القضارف (شرق)، و31 بولاية نهر النيل (شمال).

وأضافت أنه "ارتفعت الإصابات بوباء الكوليرا إلى ألف و696 إصابة، بينها 71 حالة وفاة".

والأربعاء، ارتفعت عدد الإصابات إلى ألف و351، فيما زادت حصيلة الوفيات إلى 56، وفق الحصيلة السابقة لوزارة الصحة.

وأعلنت السلطات السودانية، في 12 آب/ أغسطس الجاري، الكوليرا وباء في البلاد.

وتتزامن الكوارث الطبيعية والصحية هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب متواصلة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023؛ وخلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتزايد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء؛ بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية.