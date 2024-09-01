صافرات الإنذار في الجليل الأعلى

ينفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

دوت صفارات الإنذار، الأحد، في بلدات إسرائيلية في الجليل الأعلى، وذلك خشية سقوط صواريخ ومسيرات متفجرة أطلقت من لبنان.

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ويتواصل القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 10 أشهر، ليطال مواقع عسكرية وبنية تحتية ومنشآت زراعية وصناعية وبلدات عديدة في الجانبين.

وينفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.