المغرب: متظاهرون يطالبون بدعم فلسطين ضد الحرب الإسرائيلية على غزة

طالب متظاهرون في الرباط بدعم فلسطين ضد الحرب الإسرائيلية على غزة خلال وقفة تضامنية دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين".

شارك عشرات المغاربة، مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة الرباط في وقفة تضامنية مع قطاع غزة، مطالبين "بضرورة إسناد فلسطين".

وردد المحتجون شعارات تطالب بإسناد وحماية المدنيين في فلسطين، بعد استهداف "إسرائيل لغزة والضفة الغربية".

وأدان المشاركون في الوقفة التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين" (غير حكومية)، ما وصفوه بـ"تجاوز إسرائيل كل الخطوط الحمراء، وضربها أدنى شروط حماية المدنيين".

وبين الشعارات التي رددها المحتجون: "عاشت المقاومة، عاشت فلسطين"، و"كلنا فداء، فلسطين الصامدة"، و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".

ورفع المشاركون لافتات مثل: "نضال مستمر حتى تحرير فلسطين وإسقاط التطبيع".

وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفرت عن أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.