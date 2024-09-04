هجمات إسرائيلية على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

ينفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والقذائف الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

شن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، هجمات جوية وبرية على مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان، فيما واصل حزب الله استهداف مواقع عسكرية وقوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية.

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وأغارت طائرات حربية لسلاح الجو على منصة صاروخية لحزب الله في منطقة زبقين، استخدمت لإطلاق قذائف صاروخية، كما تمت مهاجمة مباني عسكرية لحزب الله في الخيام وعيتا الشعب، على ما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية في بلدات شوبا وعلما الشعب وكفركلا، في وقت اعترضت الدفاعات الجوية مسيرة كانت في طريقها نحو الأراضي الإسرائيلية من جهة الشرق ولم تخترق الأجواء الإسرائيلية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وينفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والقذائف الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.