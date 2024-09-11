سقوط صاروخين قرب قوات أميركية في بغداد والبنتاغون يعلن تدمير 5 مسيرات باليمن

قالت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأربعاء، إن صاروخين سقطا على مقربة من قوات أميركية متمركزة في معسكر النصر قرب مطار بغداد، وسط تقارير عن حدوث أضرار مادية دون سقوط قتلى.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأربعاء، تدمير 5 مسيرات، ونظامين صاروخيين، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، في وقت أفادت مصادر أمنية عراقية بسقوط صاروخين قرب قوات أمريكية في بغداد.

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وقالت القيادة المركزية في بيان نشرته عبر منصة "إكس": "نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية بتدمير 5 طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين مدعومة من إيران، ونظامين صاروخيين بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باليمن".

وذكرت القيادة الأميركية: "تبين أن هذه الأهداف تشكل تهديدا واضحا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية بالمنطقة، وتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن".

وكان متحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة أنصار الله الحوثية، يحيى سريع، قد أعلن أمس الثلاثاء، إسقاط مسيرة أميركية هي الثانية خلال 72 ساعة.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية تدمير منظومتين صاروخيتين ومركبة، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وتشن جماعة الحوثي منذ نوفمبر الماضي 2023 هجمات بحرية تقول إنها "تستهدف السفن المرتبطة بالاحتلال والمتوجهة إلى موانئها، إسنادا للشعب الفلسطيني بمواجهة العدوان الإسرائيلي، وحرب الإبادة بغزة".

سقوط صاروخين قرب قوات أميركية في بغداد

قالت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأربعاء، إن صاروخين سقطا على مقربة من قوات أميركية متمركزة في معسكر النصر قرب مطار بغداد، وسط تقارير عن حدوث أضرار مادية دون سقوط قتلى.

ولم ترد السفارة الأميركية بعد على طلب للتعليق.

وذكرت كتائب حزب الله العراقية المتحالفة مع إيران، أن إطلاق الصاروخين يهدف بوضوح إلى تعطيل زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، للبلاد التي بدأت صباح الأربعاء.

وقال المتحدث العسكري لكتائب حزب الله جعفر الحسيني "استهداف مطار بغداد وفي هذا التوقيت تقف خلفه أياد مشبوهة، والغاية منه التشويش على زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد، وندعو الأجهزة الأمنية إلى كشف المتورطين".