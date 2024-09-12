غارات على جنوب لبنان وحزب الله يقصف مواقع للجيش الإسرائيلي

منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تتبادل فصائل مقومة لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الحدودي الفاصل.

أعلن حزب الله، الخميس، أن مقاتليه شنوا هجمات ضد مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين، فيما واصل الجيش الإسرائيلي استهداف بلدات في جنوب لبنان تسببت بسقوط شهداء وجرحى.

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ونفذ مقاتلو حزب الله، قصفا لمواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي، حيث استهدفوا موقع بياض بليدا ‏بقذائف المدفعية الثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة‏، على ما ورد في بيان الحزب.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من فجر الخميس، دوي صافرات الإنذار في بلدة عرب العرامشة الحدودية وفي بلدات بالجليل الغربي، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل، كما أعلن شن غارة على أطراف بلدة يارون جنوبي لبنان.

ومنذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تتبادل فصائل مقومة لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الحدودي الفاصل.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلّف أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.