الجيش الإسرائيلي يغير على مواقع جنوبيّ لبنان

يأتي تجدّد شنّ قصف وغارات على جنوب لبنان، فيما اندلعت ليلة الخميس - الجمعة، حرائق إثر إطلاق رشقة صاروخية صوب صفد، التي شهدت انقطاعا للكهرباء عن أجزاء منها.

شنّ الجيش الإسرائيليّ، اليوم الجمعة، قصفا مدفعيًّا استهدف أطراف بلدات جنوبيّ لبنان، بينها علما الشعب، والضهيرة.

وليلة الخميس - الجمعة، اندلعت حرائق إثر إطلاق الرشقة الصاروخية صوب صفد، التي شهدت انقطاعا للكهرباء عن أجزاء منها.

وأعلن "حزب الله" استهداف مواقع إسرائيلية، وتجمعا لجنود إسرائيليين في أكثر من موقع، مشيرا إلى تحقيق إصابات مباشرة؛ كما أعلن استهداف "قاعدة للدفاع الجوي في ثكنة بيريا (بالقرب من صفد) بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا".

وأقرّ الجيش الإسرائيليّ، الخميس، بتنفيذه هجوما في سورية، وزعم أنه قتل عنصرا في "حزب الله" اللبنانيّ، في خطوة نادرا ما يُعلن عنها، رغم استداف سورية عشرات المرّات منذ بدء العام الجاري.

فيما أكّدت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، أن "3 أشخاص بينهم طفل استشهدوا بغارة إسرائيلية استهدفت دراجتين ناريتين على طريق بلدة كفرجوز باتجاه مدينة النبطية"؛ كما أصيبت سيارة أثناء مرورها على الطريق.

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