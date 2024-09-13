السنوار يبعث برسالة إلى نصر الله

الرسالة أعلن عنها "حزب الله"، وتأتي بعد نحو شهر من تولي السنوار رئاسة الحركة خلفا لهنية، وشكر السنوار نصرالله على تضامنه "الذي عبّرت عنه أفعالكم المباركة في جبهات محور المقاومة، إسنادا ودعما، ‏وانخراطا في هذه المعركة".

وجّه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، شكره فيها على انخراط الحزب في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وأعلن المكتب الإعلامي لـ"حزب الله" عن الرسالة، اليوم الجمعة، وهي تأتي بعد نحو شهر من تولي السنوار رئاسة الحركة خلفا لرئيسها السابق إسماعيل هنية الذي اغتيل بطهران في 31 تموز/ يوليو الماضي.

وقال السنوار مخاطبا نصر الله: "تلقينا ببالغ التقدير واعتزاز كبيرين رسالتكم الكريمة، تهنئة وتعزية باستشهاد رفيق دربكم رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، ومرافقه".

وشكر السنوار نصرالله على تضامنه "الممزوج ‏بالمشاعر الصادقة والنبيلة، الذي عبّرت عنه أفعالكم المباركة في جبهات محور المقاومة، إسناداً ودعماً ‏وانخراطا في هذه المعركة".

وقال: "يرتقي شهيدنا القائد رمز الأمة وفلسطين أبو العبد (هنية) في معركة طوفان الأقصى، إحدى أشرف معارك ‏شعبنا الفلسطيني التاريخية تأكيداً على أن دماء ‏قادتنا ومجاهدينا ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا".

وأضاف: “هذه الدماء الزكية والقوافل المباركة من الشهداء ‏ستتزايد صلابة، وقوة في مواجهة الاحتلال الصهيوني النازي".‏

وأكد السنوار أن الحركة "ستبقى كما كانت دوما ثابتة على درب الوفاء لدماء الشهداء، وأن المبادئ السامية التي ‏كان يدعو لها هنية ستظل ثابتة وحاضرة، وتمضي عليها حركتها ومجاهدونا".

وأوضح أن "في مقدمة هذه المبادئ ‏وحدة شعبنا الفلسطيني على خيار الجهاد والمقاومة، ووحدة الأمة وفي القلب منها محور المقاومة في وجه ‏المشروع الصهيوني، دفاعا عن أمتنا ومقدساتنا (..) حتى دحر الاحتلال وكنسه ‏عن أرضنا، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

وفي 6 آب/ أغسطس الماضي عينت حركة "حماس" السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لهنية الذي اغتيل بالعاصمة الإيرانية في 31 تموز/ يوليو بهجوم قالت طهران إن إسرائيل تقف خلفه.