المغرب.. مسيرة حاشدة في طنجة تضامنا مع غزة

شهدت مدينة طنجة في المغرب مسيرة حاشدة في مدينة طنجة تضامنا مع غزة بمشاركة آلاف المشاركين.

تظاهر آلاف المواطنين المغاربة في مدينة طنجة تضامنا مع قطاع غزة، مساء الخميس، وانطلقت المظاهرة التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين" من ساحة مسجد طارق بن زياد قبل التوجه إلى وسط المدينة.

وعبر المتظاهرون عن رفضهم استمرار الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ورددوا شعارات مؤيدة للفلسطينيين والمقاومة، وأخرى تشيد بـ"عملية معبر الكرامة"، منها: "طنجة النخوة والشهامة، حيو الأردني النشامى، حيو شهيد الكرامة"، و"من قلب الأردن طلعت شهادة، شهيد البطل الماهر الجازي".

كما ندد المتظاهرون بالمجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بحق النازحين في خيامهم بمنطقة المواصي المصنفة "آمنة" في خان يونس، جنوبي القطاع.

وتتواصل في المغرب حملات تضامنية واسعة مع غزة، شملت مظاهرات واحتجاجات، وحملات تبرع وأمسيات تضامنية.

والأحد، قُتل 3 إسرائيليين بعملية إطلاق نار في معبر اللنبي (الكرامة) بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، نفذها سائق الشاحنة الأردني ماهر ذياب حسين الجازي من منطقة الحسينية بمحافظة معان (جنوب).

وبدعم أميركي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.