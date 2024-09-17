بلينكن يبحث بالقاهرة جهود وقف إطلاق النار في غزة

قالت الخارجية الأميركية في البيان إن بلينكن سيناقش الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق “يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، ويساعد في إرساء الأمن الإقليمي بشكل أوسع".

قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن، توجه إلى مصر، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن المحتجزين في غزة.

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وتسعى واشنطن إلى جانب الوسيطين قطر ومصر منذ شهور إلى التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل. في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

والعقبتان الأكبر حاليا هما مطلب إسرائيل بإبقاء قواتها في محور فيلادلفيا لضمان منطقة عازلة بين غزة ومصر، إلى جانب تفاصيل تتعلق بتبادل الرهائن والأسرى.

وقالت الخارجية الأميركية في البيان إن بلينكن سيناقش الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق “يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، ويساعد في إرساء الأمن الإقليمي بشكل أوسع".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن واشنطن تواصل الحوار مع الشركاء في المنطقة، خاصة مصر وقطر، لتقديم مقترح معدّل بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف للصحافيين أنه ليس لديه جدول زمني لطرح هذا المقترح المتوقع منذ أسابيع عدة. وأردف أن واشنطن تحاول التأكد من أن المقترح يمكن أن يدفع إسرائيل وحركة حماس للوصول إلى اتفاق نهائي.

وخلال زيارته الأخيرة للقاهرة في الـ20 من آب/أغسطس الماضي، قال بلينكن إن إسرائيل "قبلت مقترحا لسد فجوة الخلافات التي تعيق وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن"، داعياً حركة حماس إلى القيام بالأمر نفسه.

وحسب معلومات توفرت لـ"العربي الجديد"، فإن وزير الخارجية الأميركي سعى خلال زيارته الأخيرة لمصر التي التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، المشرف على ملف المفاوضات من الجانب المصري، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، إلى حلحلة أزمة المفاوضات المتعثرة بشأن الوضع في محوري صلاح الدين (فيلادلفي) على الحدود مع مصر، ونتساريم وسط قطاع غزة.

وبحسب المعلومات فإن بلينكن عرض خلال الزيارة "إمكانية الضغط على إسرائيل من أجل القبول بالانسحاب من محوري نتساريم وصلاح الدين مقابل دخول قوات حفظ سلام دولية إليهما وربما مشاركة مصر في تلك القوات".