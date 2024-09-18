الأردن: الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان تؤدي اليمين الدستورية

احتفظ حسان بـ14 وزيرا من الحكومة السابقة، وأدخل إلى التشكيلة الجديدة 8 وزراء سابقين، و5 كانوا أعضاء في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

أدى رئيس الوزراء الأردني الجديد جعفر حسان، اليوم الأربعاء، وأعضاء حكومته، اليمين الدستورية أمام ملك البلاد عبد الله الثاني.

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وتضم الحكومة الجديدة 32 وزيرا، من ضمنهم رئيس الوزراء (يحمل أيضا حقيبة الدفاع)، و14 وزيرا كانوا ضمن حكومة بشر الخصاونة المستقيلة، أبرزهم وزيرا الخارجية أيمن الصفدي والداخلية مازن الفراية.

وخفّض حسان عدد نوابه إلى واحد فقط هو وزير الخارجية أيمن الصفدي، بينما كان عددهم ثلاثة بالحكومة السابقة.

ويعد وزير الخارجية الأكثر عبورا للحكومات؛ إذ يحتفظ بمنصبه منذ كانون الثاني/ يناير عام 2017، ويعتبر حسان رئيس الوزراء الرابع الذي يعمل معه منذ ذلك الوقت.

واحتفظ حسان بـ14 وزيرا من الحكومة السابقة، وأدخل إلى التشكيلة الجديدة 8 وزراء سابقين، و5 كانوا أعضاء في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

ويأتي التشكيل الحكومي لرئيس الوزراء الجديد، بعد تكليفه الأحد، خلفا لبشر الخصاونة، الذي استقال إثر استحقاق الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول/ سبتمبر الجاري.

ويعد حسان رئيس الوزراء الـ14 في عهد الملك عبد الله الثاني، منذ تولي الأخير لسلطاته الدستورية في 7 شباط/ فبراير 1999. ‎