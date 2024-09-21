بروفايل: أحمد وهبي.. من هو القائد الميداني الذي اغتيل إلى جانب عقيل ببيروت؟

وُلد وهبي في بلدة عدلون بجنوب لبنان في 1 نوفمبر 1964، وانضم إلى صفوف المقاومة الإسلامية منذ تأسيسها، حيث شارك في العديد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. وفي عام 1984، تعرض للأسر على يد الاحتلال الإسرائيلي.

استشهد، أمس الجمعة، القائد أحمد محمود وهبي، الملقب بـ"الحاج أبو حسين سمير"، في عملية اغتيال إسرائيلية استهدفته في ضاحية بيروت الجنوبية.

وُلد وهبي في بلدة عدلون بجنوب لبنان في 1 نوفمبر 1964، وانضم إلى صفوف المقاومة الإسلامية منذ تأسيسها، حيث شارك في العديد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. وفي عام 1984، تعرض للأسر على يد الاحتلال الإسرائيلي.

كان وهبي من القادة الميدانيين البارزين في كمين أنصارية النوعي عام 1997، الذي شكّل محطة مفصلية في تاريخ المقاومة اللبنانية.

وذكر حزب الله في بيان أن وهبي تولّى العديد من المسؤوليات القيادية في وحدة التدريب المركزي لحزب الله حتى العام 2007، ولعب دورًا محوريًا في تطوير القدرات البشرية للمقاومة. منذ عام 2012، تولّى مسؤولية التدريب في قوة الرضوان، التي قادها حتى مطلع العام 2024.

كما وقاد العمليات العسكرية لقوة الرضوان على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" حتى مطلع عام 2024. بعد استشهاد القائد وسام الطويل، تولّى من جديد مسؤولية وحدة التدريب المركزي.

واستشهد أحمد وهبي في 20 سبتمبر 2024 إثر عملية اغتيال نفذها الاحتلال الإسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية.

ونعى حزب الله، حتى صباح اليوم السبت، 15 عنصرا له بينهم القيادي مسؤول العمليات في حزب الله، إبراهيم عقيل، وقيادي عسكري آخر، أحمد محمود وهبي والذي قاد العمليّات العسكريّة لقوّة الرضوان بداية جبهة الإسند في 8 تشرين الأول 2023، وحتى مطلع العام 2024، ليُعاود تصديه لمسؤوليّة وحدة التدريب المركزي بعد استشهاد الشهيد القائد وسام الطويل، وأصيب أكثر من 60 آخرين جراء عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت؛ مساء الجمعة.